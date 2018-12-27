Сирия, 27 декабря. Боевики-ингимаси атаковали САА на севере Латакии. Израиль нанес удары по территории Дамаска, прикрываясь гражданскими самолетами. В результате взрыва в Манбидже погиб мирный житель, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению боевиков-ингимаси в северной части Латакии; нанесли урон джихадистам на севере Хамы.

Курды: заявили о захвате деревни Аль-Букаан на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор; провели похороны своих солдат в Хасаке.

ВС Турции: подозреваются в организации взрыва в городе Манбидж на северо-востоке Алеппо.

ВВС Израиля: нанесли авиаудары по территории Сирии на западе Дамаска.

Провинция Дамаск

Стало известно, что в ночь с 25 на 26 декабря израильская авиация вновь нанесла удары по территории Сирийской Арабской Республики (САР). Сотрудник сил безопасности Израиля заявил о том, что целью авианалета являлись военные объекты ливанской военизированной организации «Хезболла». По данным агентства новостей SANA News, большую часть выпущенных ракет удалось перехватить, тем не менее в результате возгорания, произошедшего на одном из складов САА, ранения получили три сирийских солдата. Известно, что атака была произведена из воздушного пространства Ливана. Представители российского Министерства обороны отметили, что израильские истребители прикрывались двумя гражданскими самолетами, вследствие чего правительственным войсками пришлось ограничить ПВО. Власти Израиля пока никак не прокомментировали случившееся.

Провинция Латакия

Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что исламисты в очередной раз атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в северной части региона в районе Курдских гор. При этом боевики утверждают, что во время вооруженного противостояния были убиты несколько военнослужащих правительственных подразделений. Отмечается, что нападавшие принадлежали к числу боевиков-ингимаси, так называемых спецназовцев террористических группировок. Напомним, подобную технику используют последователи запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1. Ее целью является убийство как можно большего количества солдат противника посредством самоподрыва. В отличие от смертников, ингимаси стремятся оставаться в живых как можно дольше, дабы активировать «пояс шахида», оказавшись в окружении.

Провинция Алеппо

Новостное агентство Al Masdar News сообщает о том, что американские военные начали покидать район города Манбидж по мере прибытия подразделений вооруженных сил Турции. Напомним, 19 декабря Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон выведет свои войска из Сирии в период от 60 до 100 дней. Тем не менее после этого в окрестностях города неоднократно были замечены американские патрульные.

Между тем в одном из центральных районов Манбиджа произошел взрыв. Как передает курдский информационный портал ANHA News, детонировало СВУ, заложенное в одном из автомобилей. Жертвой инцидента стал мирный житель, о чем сообщает Twitter-канал (ParaKeta). Предполагается, что взрыв был организован агентами турецкой разведки. Напомним, Анкара готовится к полномасштабному наступлению к востоку от Евфрата, в силу чего значительные подкрепления стягиваются к границе с САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части провинции продолжаются интенсивные бои между отрядами «Исламского государства»1 и курдскими вооруженными формированиями. Как передает в сети Twitter военный источник (VivaRevolt), «Демократические силы Сирии» (SDF) противостоят террористам в районе населенного пункта Аль-Букаан, расположенного к юго-востоку от Хаджина. По неподтвержденным данным, в ходе столкновений поселение перешло под контроль курдских отрядов. Информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. В то же время сообщается о вооруженных стычках на подступах к деревне Аль-Кашма.

Провинция Хама

На севере региона вновь разворачиваются столкновения между правительственными войсками и джихадистами незаконных вооруженных формирований. Согласно информации военного источника в сети Twitter (radioshamfm), в качестве ответных действий на провокационные обстрелы боевиков артиллерийские дивизионы Сирийской арабкой армии (САА) открыли огонь по опорным пунктам противника на окраинах населенных пунктов Абу Руайда и Хасрая. Под ударами военнослужащих САА несколько исламистов были убиты или получили ранения. Более подробные сведения в настоящий момент уточняются.

Провинция Хасака

Информационные портал Euphrates Post сообщает о том, что в Хасаке состоялись похороны двух бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF), убитых во время ожесточенных столкновений с террористами «Исламского государства», которые произошли в последние несколько дней в провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, курдские отряды продолжают развивать наступление в Юго-восточной Сирии при поддержке ВВС международной коалиции. Тем не менее жертвами вооруженного противостояния сторон зачастую становится мирное население региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)