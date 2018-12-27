Вторжение ВСУ в «серую зону» говорит о подготовке к большой войне в Донбассе — Клинцевич

Москва, 27 декабря. Вторжение украинской армии в так называемую «серую зону» Донбасса может свидетельствовать о том, что ВСУ готовятся к полномасштабной войне. Об этом в четверг заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Захват украинскими военными «серой зоны» в Донбассе недвусмысленно свидетельствует о приближении большой войны в этом регионе. Киев явно не собирается останавливаться на достигнутом», — отметил он.

Сенатор также обратил внимание на то, что украинские власти не только не скрывают повсеместное нарушение минских соглашений, но и открыто говорят об этом. В свете последних событий все обвинения Киева и западных стран против России, которая якобы «не соблюдает» «Минск-2», приобретают ценность «полушки в базарный день».

Напомним, что ранее советник президента Украины Юрий Бирюков, выступая в эфире украинского ТВ, заявил о вторжении ВСУ в «серую зону». По его словам, украинские военные практически полностью захватили демилитаризованную полосу, которая проходит вдоль линии разграничения.



Война в Донбассе продолжается с 2014 года. В 2015 году был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

В декабре ДНР и ЛНР сообщили о переброске украинских танков, самолетов и другой военной техники к линии соприкосновения, что может свидетельствовать о подготовке к широкомасштабному вторжению в Донбасс.