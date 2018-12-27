И вот тогда поднимется настоящий вой: Клинцевич рассказал, что грозит австрийскому журналисту на Украине

Австрийский журналист Кристиан Вершюц, работающий на Украине, попросил Вену защитить его от радикалов. Он сообщил, что всерьез опасается за собственную жизнь. Кроме того, журналист напомнил, что двое представителей СМИ на Украине были убиты.

«Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим», — заявил Вершюц, его слова приводит газета Kronen Zeitung.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал опасения Вершюца. Сенатор выразил уверенность, что мировое сообщество даст оценку репрессивным действиям Киева и радикалов.

«Иностранные журналисты, конечно, трусы. Но в этой стране действительно была зачистка журналистов, как украинских, так и иностранных, которые делали довольно свободные и объективные репортажи. Основания для беспокойства о своей безопасности есть. И поверьте, слова австрийского журналиста будут восприниматься совсем иначе, чем те заявления, которые делали представители российской прессы. Отмахнуться от этих слов не получится, так называемое цивилизованное европейское сообщество не станет этого делать», — говорит член верхней палаты российского парламента.

Не исключено, что после того, как журналист обратился к властям, коллективный Запад даст оценку бездействию Киева. Однако этого может быть недостаточно, чтобы образумить украинскую власть. Пассивность правоохранительных органов, в свою очередь, может привести к страшной трагедии.

«Человек, работающий на Украине, знает ситуацию. Журналист, который готовил правдивые репортажи, стал объектом гонений и преследований. Существует реальная угроза жизни этого человека. Не хотелось бы быть неполиткорректным, но сейчас все пошумят, а потом разговоры об этом прекратятся. До тех пор, пока какой-нибудь отморозок не увидит этого австрийца и не проломит ему череп. Я не исключаю, что такой сценарий возможен. И вот уже тогда поднимется настоящий вой», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, ранее на Украине были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Они объективно освещали происходящее в стране и критиковали киевский режим. Обстоятельства убийств оппозиционных журналистов в должной мере так и не были расследованы.