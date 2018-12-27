«Пока пожуем жвачку без сахара»: Ходаковский рассказал о «последнем козыре» Порошенко

Москва, 27 декабря. После неудавшейся провокации в Керченском проливе у президента Украины Петра Порошенко остался «последний козырь» — военная интервенция, считает экс-глава Совбеза Донецкой народной республики Александр Ходаковский.

Об этом он написал в своем блоге, комментируя неоправдавшиеся слухи о том, что накануне отмены военного положения на Украине Порошенко может пойти на очередную провокацию.

«Только вчера на опасения, что накануне окончания сроков военного положения Порошенко пойдет на очередную провокацию, я сказал, что он просто его отменит. Во-первых, он отрепетировал спектакль, а во-вторых – у него нет промежуточного сценария», — объяснил Ходаковский.

Он добавил, что повторением провокации в Керченском проливе Киев поставил бы себя в еще более глупое положение. Как уточнил эксперт, по законам жанра следующий инцидент должен быть громче предыдущего. При этом, считает Ходаковский, у Киева в запасе остался последний вариант в виде военной интервенции, «на который еще нужно решиться».

«Да и последний козырь лучше приберечь на черный день – фальстарт дорого обойдется. Так что пожуем пока жвачку без сахара», — заключил политик.

Три украинских военных корабля 25 ноября незаконно вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Украинские моряки игнорировали требования российских пограничников, суда взяли курс на Керченский пролив, по пути совершая опасные маневры.

Чтобы задержать корабли, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию государственной границы и не нарушали норм международного законодательства. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией со стороны украинских властей.

При этом президент Украины Петр Порошенко воспользовался провокацией, чтобы ввести в стране военное положение. Изначально он намеревался установить особый режим на территории всей страны на 60 дней. Однако в украинских политических кругах план Порошенко не поддержали: в этом случае выборы главы государства в стране пришлось бы переносить с марта на более поздний срок. Военное положение было введено в 10 областях Украины на 30 дней, оно истекло накануне.

Как отмечают эксперты, провокация в Керченском проливе обернулась для Порошенко провалом. Действующему украинскому президенту было бы выгоднее, если бы российские пограничники пропустили корабли ВМФ Украины. Также в интересах Порошенко была бы гибель флота и моряков. Однако ни того, ни другого не произошло.