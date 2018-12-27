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Кандидат в президенты Мадагаскара намерен оспорить результаты выборов в суде

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Кандидат в президенты Мадагаскара намерен оспорить результаты выборов в суде

Москва, 27 декабря. Предварительные результаты второго тура выборов президента Мадагаскара объявят во второй половине дня в четверг, 27 декабря. Кандидат в президенты намерен оспорить результаты выборов в суде.

Кандидат в президенты Марк Равалуманана намерен подать ходатайство в Высший конституционный суд страны. По информации RfiAfrique, команда Равалумананы собирается подать заявление, чтобы оспорить результаты выборов. По их словам, избирателям разрешали голосовать без документа, удостоверяющего личность.

По состоянии на 26 декабря, Равалуманана набрал 44,34% голосов, в то время как Андри Раджоэлина — 55,66%.

Автор: Данила Копп
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