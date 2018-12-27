В Киеве рассказали о помощи НАТО во время военного положения

Киев, 27 декабря. Украина благодаря введению военного положения получила от НАТО современные средства связи, «которых ей не хватало», заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Гримчак.

По его словам, получение оборудование стало возможно, в том числе и благодаря военному положению. При этом замминистра не уточнил, что именно Киев получил от альянса.

«Это так называемые защищенные средства связи, которых нам не хватает», — сказал Грымчак.

Как сообщалось ранее, накануне, 26 декабря, президент Украины Петр Порошенко заявил о прекращении военного положения в десяти областях страны. Оно действовало 30 дней.

Кроме того, Порошенко заявил, что лишь «заякорив» Украину в «натовской бухте» можно раз и навсегда предотвратить угрозу эскалации конфликта с Россией. По его словам, соответствующие изменения в законодательство будут внесены после открытия следующей сессии Рады.

Напомним, поводом для введения военного положения на Украине стала провокация ВМСУ в Керченском проливе 25 ноября. Особое правовое положение предусматривает ряд ограничений, в том числе и возможность украинцев участвовать в выборах, а также выражать свободу мысли и слова.

Ряд политологов не исключил, что военное положение потребовалось Порошенко именно для того, чтобы сорвать выборы в стране, ведь его рейтинг крайне низкий, и он может не пройти даже во второй тур выборов, про победу в гонке за президентское кресло и вовсе говорить не приходится.