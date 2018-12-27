В Минобороны РФ настаивают на раздаче трансграничной гумпомощи в Сирии в прямом эфире

Министерство обороны России приветствует благородную активность представителей ООН по передаче трансграничной гуманитарной помощи в Сирию, но настаивает на полной прозрачности в ходе ее доставки и раздачи непосредственно на местах.

Об этом заявил представитель Минобороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии, итоговом в этом году.

«Все необходимо делать перед камерами и транслировать в телеэфире при соответствующем охранении. Это позволит исключить возможность расхищения гуманитарных грузов как боевиками незаконных вооруженных формирований, так и лицами, нечистыми на руку», — отметил Мизинцев.

Как сообщил представитель МИД РФ Игорь Цариков, в настоящее время ООН рассматривает идею проведения в декабре очередного гумконвоя в «Рукбан».

«Со своей стороны, видим острую востребованность такой акции в интересах спасения людей от надвигающейся с приходом зимы гуманитарной катастрофы. Одновременно поддерживаем желание ооновских гуманитарщиков исправить недочеты, допущенные в ходе первого конвоя в ноябре.

Тогда значительная часть груза по вине американской стороны не дошла до получателей и оказалась присвоена боевиками. Это выхолащивает высокий гуманитарный смысл ооновской помощи», — сказал Цариков.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, в декабре 2018 года Россия организовала и провела 18 гуманитарных акций. Перед Новым годом российские военные в костюмах Дедов Морозов раздают подарки сирийским детям — атмосферу праздника среди возвратившихся на родные земли граждан Сирии будут создавать до новогодней ночи.

К Новому году министерство обороны РФ, правительства Московской, Тульской и Калужской областей, содружество «Боевое братство», «Русская гуманитарная миссия», общественное движение «ЮНАРМИЯ», ансамбль «Братья казаки» направили военнослужащим российской авиационной базы, взрослым жителям Сирии и, конечно, детям, дополнительную гуманитарную помощь и новогодние подарки.

«Пусть этот вклад принесет немного радости сирийским детям и их родителям, напомнит российским военнослужащим о родном доме, где их ждут родные и близкие, создаст атмосферу светлого праздника Нового года в самых лучших его традициях», — пожелал Михаил Мизинцев.

Всего российская сторона организовала и провела более 2000 гуманитарных акций (2023), доставила в Сирию более 3180 тонн продовольствия, предметов первой необходимости и бутилированной воды.