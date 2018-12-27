В МЧС назвали регионы России с наивысшим риском стихийных бедствий

Москва, 27 декабря. Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал регионы страны, которые наиболее всего подвержены рискам стихийных бедствий.

По его словам, речь идет о Якутии, которая традиционно страдает от лесных пожаров летом и паводков весной. Кроме того, влиянию погодных капризов подвержены Дальний Восток, Забайкальский край, Алтайский край и Кавказ.

«Это те регионы, которые подвержены циклическим рискам», — рассказал Зиничев в эфире телеканала «Россия-24» .

Глава МЧС также напомнил, что, согласно поручению президента, все губернаторы должны возглавлять региональные комиссии по ЧС. Это позволяет более эффективно реагировать на различные происшествия природного характера, однако не менее важна работа превентивного характера, которая позволяет если не предотвращать стихийные бедствия, то хотя бы минимизировать ущерб.