Школьный микроавтобус с детьми попал в аварию в Брянске

Брянск, 27 декабря. Детский микроавтобус попал в аварию в Брянске, в результате ДТП пострадали 10 человек, среди которых семеро детей. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Как стало известно ФАН, школьный автобус перевозил детей из деревни Щегловка Навлинского района Брянской области. Они направлялись на экскурсию в деревню Красный Рог, где расположена усадьба Алексея Толстого. Перевозка детей, сообщил источник, была организована в соответствии с нормами.

ДТП произошло на 393-м километре трассы М-3, когда школьный автобус столкнулся с минивэном и КамАЗом. Столкновение было вызвано действиями водителя минивэна, в котором находились два человека.

Всего в автобусе было 20 человек, среди которых взрослый сопровождающий и водитель. Из них 10 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе семь детей. Медработники осматривают пострадавших, их состояние не оценивается как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно о смертельном ДТП, которое произошло в Уссурийске. Водитель автомобиля Toyota Prius не справился с управлением и на большой скорости врезался в забор в районе дома №249 на улице Некрасова. Автомобилист скончался на месте происшествия от полученных травм.