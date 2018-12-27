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Мечтавший пожать руку Путину мальчик пришел в восторг от экскурсии по Кремлю

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Мечтавший пожать руку Путину мальчик пришел в восторг от экскурсии по Кремлю

Москва, 27 декабря. Десятилетний Коля Кузнецов, мечтавший пожать руку российскому лидеру Владимиру Путину, который обещал исполнить это желание, в четверг побывал на экскурсии в Кремле.

Отмечается, что мальчику показали Кремль и провели экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу. Как выяснилось, мальчик был в российской столице впервые. Сам Коля признался, что пришел в восторг от экскурсии.

«Очень интересно», — поделился впечатлениями ребенок.

Напомним, в начале декабря в ходе посещения форума добровольцев России президент осмотрел стенды благотворительных программ и проектов. Волонтеры рассказали главе РФ о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый гражданин мог воплотить в жизнь желание ребенка, выбрав конверт, приклеенный к стенду. Путин собрал все пять конвертов, которые на тот момент оставались на стенде, чтобы исполнить заветную мечту пятерых детей.

Автор: Андрей Крылов
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