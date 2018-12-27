Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях россиян в новом году

Москва, 27 декабря. Минтруд опроверг сообщения СМИ о «массовых увольнениях» в новом году. Заявление об этом появилось на официальном сайте ведомства.

В министерстве заверили, что сейчас рынок труда в России стабилен,и никакого резкого роста безработицы не ожидается.

«Информация газеты «Известия», что Минтруд России проводит некий опрос работодателей и составил прогноз сокращений, не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в публикации газеты говорилось, что прогноз Минтруда якобы основан на опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 миллионов человек. Самый большой риск потерять работу якобы грозит сотрудникам финансовой и банковской сфер. На втором месте оказались работники транспортной отрасли. Под угрозой оказались и те, кто работает на производстве электрооборудования, вычислительной и измерительной техники.