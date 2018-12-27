Как иностранные государства вмешивались во внутреннюю политику Республики Мадагаскар

С момента обретения независимости Мадагаскар ни разу не оставался без влияния иностранцев. Как это происходит сейчас, читайте в материале ФАН.

Малагасийское государство, пусть и провозгласило независимость в 1960 году де-юре, де-факто так и не вышло из колониального положения. Вместо прямого управления французы перешли к теневым схемам опосредованного управления путем вмешательства во внутреннюю политику.

В настоящее время в дела островитян Мадагаскара вмешивается не только Франция, но и многие европейские и африканские государства. Основными внешними акторами в информационном пространстве, влияющими на политические процессы на Мадагаскаре, являются следующие государства и организации: Франция, США, ЕС, Германия, Великобритания, Африканский союз, SADC (Сообщество по вопросам развития стран юга Африки) и ООН.

НКО в каждое ведомство и каждый дом

Так или иначе, но практически все дела на Мадагаскаре связаны с деятельностью иностранцев. Различные НКО проникли во все сферы жизни общества — от педагогической до медицинской и политической. Само собой, политические аспекты существования малагасийского острова иностранцев интересовали особенно сильно.

Во время проведения президентской предвыборной кампании была видна активность представителей посольств Европейского союза по сбору информации о финансировании и ресурсах кандидатов. Представители посольства ЕС встречались и беседовали с кандидатами с целью выяснить стоимость и количество агитационных материалов и места его производства. Их интересовали митинги и концерты кандидатов, а также источники их финансирования. Представители некоторых европейских организаций по наблюдению за выборами встречались с кандидатами, выступавшими за перенос выборов. Многие из них впоследствии поддержали кандидатуру Марка Равалумананы во втором туре президентских выборов.

Фонды, семинары, кино!

В период президентской предвыборной кампании Фонд Фридриха Эберта (Friedrich Ebert Stiftung является немецким политическим фондом) организовывал дебаты с участием пяти кандидатов на пост президента Мадагаскара. Фонд пытался опубликовать рейтинг кандидатов с низкими показателями действующего главы государства, но встретил сопротивление со стороны властей, а впоследствии отказался от этой идеи.

Американское агентство USAID не раз проводило семинары и мастер-классы для специалистов по массовым коммуникациям для представителей государственных учреждений, национальной ассамблеи, сообщества блогеров. Иными словами, американцы учили журналистов и блогеров, как писать, а значит, и что писать.

Апофеозом вмешательства в преддверии первого тура президентских выборов стал фильм катарского канала «Аль-Джазира» «Возвращение Президента», повествующий о жизни Марка Равалумананы. Данный фильм транслировался на малагасийском канале MBS, подконтрольном Марку Равалуманана и стал внушительным «кирпичиком» в основе его предвыборной агитации. Иностранное государство (!) Катар сняло фильм в поддержку одного из кандидатов!

Хронология новостей, связанных с влиянием иностранных государств на избирательный процесс на Мадагаскаре

Декабрь 2017 года — правительство Соединенных Штатов объявило о выделении 1,2 миллиона долларов в рамках программы поддержки избирательного цикла на Мадагаскаре. Программа призвана помочь Мадагаскару в проведении свободных, справедливых, прозрачных и открытых выборов в 2018 году. Деньги ушли мадагаскарскому ЦИКу — CENI, однако уже тогда высказывались подозрения, что как минимум часть денег ушла на агитацию и пропаганду.

Уже в марте 2018 года посол США на Мадагаскаре Роберт Т. Ямейт высказался в поддержку одного из кандидатов — Марка Равалумананы — с призывом прекратить блокирование молочной фермы экс-президента. Очевидно, что это было сделано для отмывания «влитых» в кандидата денег.

В том же месяце с привлечением финансирования ЕС был запущен проект под названием FANDIO, которым занялись представители «Независимого антикоррупционного бюро BIANCO». Это не единственный проект, начавший работу в марте под эгидой Евросоюза. 13 марта официально запустили Проект по поддержке предотвращения и урегулирования конфликтов и потенциального насилия, связанных с выборами на Мадагаскаре (PEV Madagascar). Финансирование проекта обеспечил Инструмент стабильности и мира (IcSP) Европейского союза. В рамках этого проекта было обучено 24 специалиста по профилю инструктора или регионального координатора системы раннего предупреждения, также успешно прошло обучение 12 аналитиков СМИ. Очевидно, что упор опять сделан на масс-медиа.

Апрель 2018 года ознаменовался визитом в американское посольство нескольких депутатов Национальной ассамблеи под руководством вице-спикера, депутата партии TIM и одного из лидеров протестного движения Ханитры Разафимананцоа. Политики открыто делились информацией о визите в социальных сетях. Ханитра Разафимананцоа — активная сторонница Марка Равалумананы, проигрывающего на данный момент второй тур президентских выборов. Именно после визита оппозиционеров начались уличные манифестации, а следом и политический кризис.

Май 2018 — австралийские власти выступили в поддержку выборов. Правительство Австралии приняло участие в формировании Общего фонда проекта по поддержке избирательного цикла на Мадагаскаре (Sacem). Кроме того, австралийские специалисты оказали поддержку Мадагаскару в области СМИ. Австралия часто выступает в интересах Британии, а, как хорошо видно на примере BBC, туманный Альбион знает, как требовать крови и искать «следы» в медиасфере.

Июль 2018 — снова СМИ, снова обучение. По инициативе CENI, Pnud, OJM, UNESCO в рамках проекта Sacem прошли подготовку главреды столичных СМИ для «способствования проведению заслуживающих доверия выборов».

Обучение как метод формирования взгляда

Почему «обучение» журналистов требует особенного внимания? Ответ на этот вопрос прост. Помимо неопытных журналистов, которых легко можно ввести в заблуждение, особенно если речь идет о журналистах, взятых на обучение без опыта работы в СМИ, во время такой подготовки можно завербовать журналистов с опытом. Особенную ценность представляют медиаперсоны со своим кругом читателей. В процессе обучения можно намеренно рассмотреть определенные проблемы и допустить пробелы, чтобы подконтрольные сотрудники СМИ освещали «нужные» события с «нужной» точки зрения.

СМИ недаром называют третьей властью. А в стране, где доселе не сталкивались с фейковыми новостями, контролируемые журналисты опаснее известных политиков. Именно поэтому усилия НКО и различных фондов столь сильно упирались в подготовку «правильного» освещения политических событий.

Доктор политических наук Андрей Кошкин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул: Запад воспринимает себя как метрополию по отношению к Мадагаскару.

«К сожалению, о самостоятельности Мадагаскара говорить очень рано, потому что западные государства, будучи довольно развитыми, хотели бы иметь в той стране бизнес и влиять на ее руководство. В ход идут современные технологии воздействия на правительство. Эти методы уже неоднократно отработаны в других странах, и они зарекомендовали себя эффективными. Это и подкуп, и шантаж, и информационные спекуляции.

Последние используются для формирования определенного общественного мнения о том или ином человеке, будь то общественный или политический деятель», — рассуждает политический аналитик.

Фейковые новости всегда имеют центральную тему, которая и играет ключевую роль.