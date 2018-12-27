Австрия верит в успешную реализацию «Северного потока — 2» — посол РФ

Вена, 27 декабря. Власти Австрии считают перспективным проект «Северный поток — 2» и верят в его успех. Об этом в четверг заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

«Самым перспективным начинанием в рамках нашего энергетического партнерства с Австрией, конечно, является «Северный поток — 2». В успешную реализацию этого проекта здесь верят», — отметил он.

Дипломат также подчеркнул, что работы по строительству газопровода проводятся весьма интенсивно. По дну Балтийского моря уже проложено более 300 км газопровода.

Напомним, что «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются Украина и США. Киев выступает против «Северного потока — 2», поскольку в случае строительства газопровода страна лишится доходов от транзита российского газа, надобность в котором отпадет. Вашингтон же видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.