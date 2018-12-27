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Ученые нашли способ, как похудеть без изнурительных диет

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Ученые нашли способ, как похудеть без изнурительных диет

Москва, 27 декабря. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что похудеть может каждый, если уменьшит ежедневную порцию еды.

Избавиться от лишнего веса поможет брокколи, капуста обыкновенная, картофель. Овощная диета довольно эффективная, однако снижение суточной нормы продуктов поможет похудеть без стресса и чувства голода.

Благодаря этому методу метаболизм в организме протекает с той же скоростью, что и прежде, а ваше тело не получает сигнал «запасаться» витаминами, и потому продолжает медленно худеть.

То есть, если вы пьете два стакана молока, выпивайте один стакана обезжиренного молока. Тарелка с едой может быть такой же по объему, но менее калорийная. Съедайте менее калорийный кусок торта, откажитесь от жирного мяса в пользу мяса птицы, пишет Planet today.

Автор: Ирина Селезнева
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