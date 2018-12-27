Пропавшую на Урале мать двоих детей нашли мертвой в багажнике автомобиля

Пермь, 27 декабря. Пропавшая 14 дней назад мать двоих детей на Урале обнаружена мертвой в багажнике арендованной машины, по подозрению в убийстве задержан ее супруг. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СК РФ.

Согласно информации следствия, 28-летняя жительница Перми проживала вместе с супругом в доме, расположенном по улице Уссурийской. Двенадцатого декабря женщина перестала выходить на связь с родными и друзьями. Супруг исчезнувшей рассказал, что его жена ушла из дома после семейного скандала в неизвестном направлении.

Заявление о пропаже матери двух детей поступило в полицию 25 декабря — практически через две недели после пропажи.

«Тело пропавшей было найдено в багажнике арендованного мужчиной автомобиля на одной из стоянок в Дзержинском районе краевого центра», — говорится в сообщении регионального ведомства.

В настоящее время 29-летний муж погибшей задержан по подозрению в ее убийстве.