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Актер Башаров сломал супруге нос — СМИ

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Актер Башаров сломал супруге нос — СМИ

Москва, 27 декабря. Известный российский актера театра и кино, телеведущий Марат Башаров избил свою супругу Елизавету Шевыркову.  

Брат жены актера рассказал, что Башаров сломал своей супруге нос. По его словам, Шевыркова лежит в больнице. Как передает издание «СтарХит», инцидент случился в четверг.

Как отметили «Дни.ру», это уже не первый случай рукоприкладства со стороны актера. Отмечается, что осенью прошлого года супруги поссорились после своей поездки в Доминиканскую Республику, и Башаров избил жену.  

News.ru напомнил, что несколько лет назад бывшая жена Башаров Екатерина Архарова обвинила артиста в избиении. Она показала фотографии после побоев. По словам Архаровой, Башарову грозило пять лет за нанесение травм средней тяжести, но актриса решила забрать заявление о возбуждении уголовного дела.  

Автор: Данила Копп
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