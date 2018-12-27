В Германии нашли виновника поломки лайнера Меркель

Берлин, 27 декабря. Немецкая авиакомпания Lufthansa ответственна за инцидент с самолетом Airbus А340, на котором канцлер ФРГ Ангела Меркель летела на саммит G20 в Аргентину. Об этом заявило издание Spiegel со ссылкой на управление авиабезопасности бундесвера.

Издание напомнило, что в 2009 году Lufthansa модернизировала лайнер Airbus А340, с тех пор техосмотр самолета проводился на регулярной основе. Однако в 2010 году авиаперевозчик не предоставил пилотам и Airbus данные о новой цифровой системе связи, указывают авторы материала.

Как утверждает Spiegel, именно эта оплошность послужила причиной инцидента. Пилоты лайнера Меркель, объяснило издание, не смогли правильно отреагировать на технический сбой, что привело к необходимости вынужденной посадки.

Канцлер ФРГ в результате случившегося прибыла на саммит «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе с опозданием, она вылетела туда регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида.

Напомним, канцлер, комментируя произошедшее, заявила, что считает экипаж правительственного лайнера «великолепным» и не собирается предпринимать дополнительных мер по обеспечению безопасности во время перелетов.

Ранее стало известно, что министерство обороны ФРГ намерено закупить по меньшей мере один дальнемагистральный самолет Airbus A330 или A350 после того, как борт канцлера совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности в конце ноября.