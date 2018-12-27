В Совфеде объяснили, почему Киев бравирует «взятием серой зоны» в Донбассе

Москва, 27 декабря. Слова советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что ВСУ взяли под контроль почти всю «серую зону» в Донбассе, в очередной раз свидетельствуют об осознанном нарушении минских соглашений, считает член Совета Федерации Игорь Морозов.

Как он напомнил, подписывая достигнутые в Минске договоренности, президент Украины Петр Порошенко откровенно заявлял, что не станет их выполнять. Кроме того, по словам Морозова, очередная «победа» необходима Киеву на фоне истекшего накануне военного положения, которое в течение 30 дней действовало в 10 областях страны.

«Порошенко откровенно говорил, что он подписал их, зная, что не будет выполнять. Не должно быть никакого удивления, что сегодня советник Порошенко бравирует этим и показывает контроль над «серой зоной» как военную победу ВСУ», — пояснил сенатор в беседе с RT.

Морозов также напомнил, что участки нейтральной зоны в Донбассе постоянно переходят под контроль то одной, то другой стороны конфликта с тех пор, как Украина начала нарушать минские соглашения. Как добавил политик, украинская сторона, заявляя о контроле «практически над всей «серой зоной», явно преувеличивает.

«Мне кажется, заявление официальных лиц Киева свидетельствует только об одном — о желании оправдать военное положение. Киев преувеличивает, «серая зона» переходит из рук в руки частями», — резюмировал Морозов.

Так называемая «серая зона» разделяет в Донбассе украинских силовиков и вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик. Границы нейтральной зоны были установлены минскими соглашениями, введение войск в расположенные на этой территории населенные пункты является нарушением международных договоренностей.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта в нем, по данным ООН, погибли более 10 тысяч человек.

Ране заявление советника Порошенко о контроле ВСУ над «серой зоной» Федеральному агентству новостей прокомментировал командир 1-го батальона территориальной обороны (БТрО) ВС ДНР. Он отметил, что слова Бирюкова не имеют ничего общего с действительностью.