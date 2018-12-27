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Полиция не обнаружила контрафакт при обысках в «Красном & Белом»

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 Полиция не обнаружила контрафакт при обысках в «Красном & Белом»
 

Москва, 27 декабря. Правоохранительные органы РФ провели обыски в офисе и на складах сети алкомаркетов «Красное & Белое», однако не нашли никакой контрафактной продукции. Об этом в четверг сообщили представители компании.

«Магазины, склады и офисы работают сегодня в штатном режиме», — пояснили агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что причиной обысков, которые проводили с участием представителей ФСБ, стали подозрения в обороте контрафактной продукции и неуплате налогов.

При этом накануне, комментируя новости о следственных действиях в отношении компании, владелец «Красное и Белое» Сергей Студенников заявлял, что не знает, с чем связано все происходящее. Федеральная служба безопасности накануне проводила обыски на складах компании «Красное и Белое». Мероприятия начались утром в среду в офисе и складах в Челябинске.

Автор: Антон Соколов
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