Люди негодуют из-за лжи Запада: в Москве подвели итоги возвращения беженцев на территорию Сирии

Расширенное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии под руководством генерал-полковника Михаила Мизинцева по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики состоялось в Москве в четверг, 27 декабря, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщил Михаил Мизинцев, поток людей, возвращающихся на территорию Сирии, на сегодняшний день значительно увеличился.

«В родные места уже вернулись более 1 574 176 сирийских граждан, из них свыше 1 266 803 внутренне перемещенных лиц и более 307 373 беженцев из-за рубежа», — рассказал Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны РФ, только с начала 2018 года в места довоенного проживания возвратились более 313 555 сирийских граждан, в том числе более 183 663 человек из различных районов внутри страны и более 129 892 — с территорий иностранных государств.

Как отметил генерал-полковник Михаил Мизинцев, беженцы возвращаются домой, чтобы отпраздновать в кругу семьи Рождество Христово по григорианскому календарю и любимый всеми сирийцами праздник Нового года.

«Их количество постоянно увеличивается. Многие из них приняли решение остаться в родных домах и на чужбину уже не вернутся. Так было во время празднования Курбан-байрама», — заявил представитель российского военного ведомства.

По его словам, посещая родных и близких, сирийцы воочию видят, как полным ходом восстанавливается страна, а мирная жизнь перестала быть нереализуемой мечтой.

«У многих возникает разочарование, оттого что не вернулись на родину раньше, — добавил российский генерал. — Граждане порой справедливо негодуют по поводу той откровенной лжи о ситуации в Сирии, которой их ежедневно обрабатывают за рубежом».

Как рассказал представитель МИД России Игорь Цариков, в освобожденных от террористов районах Сирии постепенно налаживается мирная жизнь. Особое внимание уделяется созданию условий для безопасного, добровольного и недискриминационного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома.

«По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на сегодняшний день 82% сирийцев хотели бы вернуться в родные места. Почти каждый день из Ливана и Иордании прибывают более тысячи беженцев», — сообщил Игорь Цариков.

По данным МИД РФ, общее число возвратившихся с момента запуска соответствующей российской инициативы в июле текущего года превысило 70 тысяч человек.

При этом Россия продолжает проработку идеи созыва международной конференции по сирийским беженцам с профильным спецагентством ООН — Управлением Верховного комиссара по делам беженцев и проявляющими заинтересованность членами международного сообщества.

Как отметил Игорь Цаликов, одним из плюсов такого мероприятия может стать то, что оно соберет на одной площадке все стороны, искренне стремящиеся к скорейшему урегулированию в Сирии.

В свою очередь представитель МИД Сирийской Арабской Республики Абдулмунем Анан сделал акцент на том, что 2018 год стал годом преодоления кризиса — социального, политического и военного.

«Произошло единение всего сирийского народа под мудрым руководством, которое не позволило США и их арабским и другим иностранным приспешникам разобщить сирийский народ, раздробить территорию Сирии и снизить ее роль на Ближнем Востоке», — заявил представитель сирийского дипломатического ведомства.

МИД Сирии проводит огромную работу по решению всех проблемных вопросов, связанных с выдачей беженцам документов, удостоверяющих личность, свидетельств о рождении, в том числе детей, родившихся в других государствах, для предоставления возможности вернуться на родину всем желающим.

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев генерал-лейтенант Сергей Соломатин, пункты пропуска беженцев продолжают работать в штатном режиме.

«Только за прошедший месяц из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 7420 беженцев, а из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 16 713 человек», — доложил руководитель российского ЦПВС.

Как уточнил генерал Соломатин, в места постоянного проживания вернулись 9770 сирийских граждан. В Восточную Гуту (провинция Дамаск) — 744 человека. Отмечено возвращение через пункт пропуска «Сальхиях» к местам постоянного проживания в провинции Дейр-эз-Зор и Дамаск 5060 человек.

Кроме того, из Идлибской зоны деэскалации через пункт пропуска «Абу-эд-Духур» вернулись 3966 человек.