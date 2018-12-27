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«Контрафакта не найдено»: в компании «Красное и белое» сделали заявление после обысков

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«Контрафакта не найдено»: в компании «Красное и белое» сделали заявление после обысков

Екатеринбург, 27 декабря. Представители алкогольной сети «Красное и белое» прокомментировали обыски, которые прошли в главном офисе и на складах компании.

По их словам, по итогам проведенных следственных действий факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был.

В настоящее время магазины сети в Екатеринбурге работают в обычном режиме. По словам продавцов, им ничего о возможном закрытии не сообщали, а об обысках они вообще «случайно из интернета узнали».

«Нам ничего не говорили, у нас вообще тишина и спокойствие» , — заявил один из сотрудников в комментарии ТАСС.

Ранее стало известно, что в четверг утром на всех складах компании, а также в офисе прошли обыски с участием ФНС, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Основанием для проведения следственных действий стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

При этом в главном офисе сети в Челябинске проведение обысков комментировать отказались, заявив, что у них нет никакой информации.

Автор: Игорь Федоров
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