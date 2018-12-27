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МВД хочет ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев в России

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МВД хочет ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев в России

Москва, 27 декабря. МВД выступило с инициативой отказаться от необходимости продлевать вид на жительство (ВНЖ) для иностранцев. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных актов.

«Предлагается введение бессрочного вида на жительство и, соответственно, отмены продления срока действия данного документа», — следует из пояснительной записки к документу.

По данным ведомства, такой шаг существенно «упростит механизм реализации института постоянного проживания».

Ожидается, что закон вступит в силу в сентябре будущего года. В настоящее время другие подробности о нововведении не сообщаются.

Напомним, постоянное проживание иностранных граждан в России регламентируется законом «О правовом положении иностранных граждан». По ст. 8 данного документа до получения ВНЖ иностранец должен прожить в стране не менее 12 месяцев по разрешению на временное проживание (РВП). После этого он может получить вид на жительство, действующий пять лет.

Автор: Андрей Крылов
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