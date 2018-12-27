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Этот гамбит еще предстоит разгадать: в МИД РФ рассказали о выводе войск США из Сирии

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Этот гамбит еще предстоит разгадать: в МИД России рассказали о выводе войск США из Сирии

Москва, 27 декабря. Россия пока что не представляет, как и с какими планами США намерены выводить войска из Сирии. Об этом заявил представитель МИД России Игорь Цариков на итоговом совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии в четверг, 27 декабря, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы неоднократно указывали на то, что нелегитимное вооруженное присутствие США в Сирии является препятствием на пути урегулирования в этой стране.

Вместе с тем нам пока ничего не известно о причинах этого решения и его параметрах, перспективных планах американцев. Этот гамбит еще предстоит разгадать», — заявил Игорь Цариков.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о скором выводе американских сухопутных войск из Сирии. 

Этот гамбит еще предстоит разгадать: в МИД России рассказали о выводе войск США из Сирии

Представитель МИД также добавил, что на подконтрольной США территории вокруг военной базы «Эт-Танф» в лагере «Рукбан» сохраняются тяжелые условия жизни беженцев: население фактически находится в заложниках у действующих в районе незаконных вооруженных формирований, в том числе связанных с запрещенной в РФ организацией ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Евгения Авраменко; Юрий Котенок
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