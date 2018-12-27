«Лучше бы «Дом-2» закрыли»: россияне прокомментировали новость о прекращении проекта «Орел и Решка»

Москва, 27 декабря. Передача «Орел и Решка: Перезагрузка», выходящая на телеканале «Пятница» закрывается. Об этом в Instagram рассказала ее ведущая Анастасия Ивлеева.

Девушка записала видеообращение со своим партнером Евсеем Ковалевым. Телеведущая поблагодарила зрителей, а затем расплакалась. Ивлеева написала под постом, что закончилось путешествие, длившееся два года. Она подчеркнула, что сейчас находится «в полнейшем словесном ступоре от эмоций и воспоминаний», разрывающих ее на куски.

Россияне прокомментировали новость о прекращении проекта «Орел и Решка».

«Хоть так можно было мир посмотреть», — прокомментировал пост Игорь Матюшин.

«Это был мой единственный вариант путешествовать по миру с красотками-ведущими, как теперь жить то», — ответил Вячеслав Шицле.

«А мне нравилось, я была рада хотя бы за них, что ездят по всему миру. Я часами смотрела, очень жаль», — согласилась Шахноза Мамасалиева.

«Интересная была программа! Но ее закрытие вполне предсказуемо! Во-первых, рано или поздно, все заканчивается. Во-вторых, столько уже выпусков и сезонов, столько уже сменилось ведущих, что программа и действительна стала терять и отживать свое», — написал Александр Истомин.

Пользователи заявили, что ждут продолжения передачи о путешествиях.

«Не телешоу закроют, а «Перезагрузку»! На «Пятнице» уже проводится кастинг новых ведущих, шоу вернется!» — выразил надежду Иван Абатуров.

Некоторые возмутились: «Лучше бы «Дом-2» закрыли».

«Дом-2» закройте, это будет пир на весь мир», — посмеялся Руслан Шаклеин.

Всё! Мир кончился! Больше ездить некуда. — Maikl Yakovlev (@MaikYak) December 27, 2018

Орёл и решка от всех душевных болезней — вифкинсон (@wifkinz) December 26, 2018

Ранее сообщалось, что ведущие «Орла и Решки» попробовали на Урале элитную медвежатину. Так, ведущий с безлимитной кредитной картой сплавился по порогу Ревун (восток Свердловской области). Кроме того, специально для него организовали лагерь, где подали элитный обед, а именно — блюда из лосятины, оленины и медведя. Лагерь организовали компания «Дикий Север», специализирующаяся на организации дорогих путешествий на приполярный Урал.

Напомним, что съемочная группа телепрограммы также посетила Мурманск, Апатиты, Кировск и Териберку.

Напомним, «Орел и Решка» — это популярный украинский телевизионный проект о путешествиях. Передачу начали транслировать в 2011 году. Позже права на показ приобрели несколько зарубежных каналов, в том числе российский телеканал «Пятница!».

Каждые выходные двое ведущих отправляются в различные города мира. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на «золотой» банковской карте. Чтобы решить, как кто из них проведёт эти выходные в рамках программы, ведущие перед каждым путешествием бросают монету, и всё решает орел или решка.

В ходе программы зрителя знакомят с основными достопримечательностями города, страны, в которой находятся ведущие, подсказывают названия отелей и рассказывают о стоимости той или иной услуги. В конце передачи ведущие прячут 100 долларов для зрителей и указывают их местоположение.