Facebook окончательно утратил доверие своих пользователей

Москва, 27 декабря. Социальная сеть Facebook окончательно потеряла доверие пользователей к концу уходящего года. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Toluna, которая среди ненадежных компаний также назвала Twitter и Amazon.

Потеря доверия пользователей к социальной сети вызвана многочисленными скандалами с участием компании, в частности связанными с передачей персональной информации третьим лицам. В связи с этим пользователи по всему миру перестали доверять социальной сети и опасаются передавать ей личные данные.

Вторую и третью строки опубликованного рейтинга заняли Twitter и Amazon соответственно. Опрошенные пользователи сошлись во мнении, что данные компании ненадежны. Доверие к ним было утрачено после ряда внутренних проблем, утечки данных и совершенных руководством ошибок.

В то же время самыми надежными респонденты считают компании Microsoft, Netflix и Tesla, несмотря на участие в скандалах и проступки руководителей.

Напомним, в конце ноября Федеральное агентство новостей направило иск в американский суд к Facebook в связи с незаконной блокировкой страницы ФАН в социальной сети. Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства 3 апреля 2018 года. Действия Facebook по отношению к ФАН раскритиковали ведущие мировые СМИ.

На днях американская социальная сеть признала, что предоставляла доступ к личным данным пользователей сторонним компаниям, заявив об этом в своем блоге.