«Хочет в Киев на гастроли»: россияне ответили на слова Лолиты об «украинском» Крыме

Москва, 27 декабря. Эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что считает Крым украинским. Россияне в соцсетях ответили на слова артистки, предположив, что певица хочет подзаработать на Украине.

Заявление об «украинском» Крыме Лолита сделала в интервью украинскому каналу Крючок.TV. Так певица прокомментировала введенный в отношении нее два года назад запрет на въезд на Украину.

«Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке», — сказала она.

При этом себя артистка назвала пацифистом и заявила, что для нее «не существует никаких политических игр». Лолита добавила, что поет для всех и не делит зрителей на российских и украинских.

По словам певицы, из-за обострившихся отношений Москвы и Киева многие эстрадные артисты были вынуждены выбрать одну из стран, чтобы продолжать заниматься творчеством. Так, Ани Лорак и Светлана Лобода стали ориентироваться на Россию, а Тина Кароль и Станислав Вакарчук — на Украину. Выбор артистов Лолита связала с их большей востребованностью в одном из государств.

Россияне в ответ на заявление Лолиты предположили, что певица стала менее востребована в РФ. Однако они напомнили артистке, что сейчас называть Крым украинским ей уже поздно: запрет на въезд в страну не отменят.

«Поздно, надо было раньше думать. Запрет на въезд на Украину остается в силе», — написали в Сети.

поздно. надо было раньше думать. запрет на въезд в украину остается в силе. — Баба і кіт (@babaikit) December 27, 2018

«Ничего личного – бизнес. Хочет в Киев на гастроли. Все!» — добавили пользователи.

В заключение россияне посоветовали певице поменять аудиторию и работать только на Украине.

«В таком случае пусть Лолита и выступает только на Украине», — говорится в одном из комментариев.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей. Украина итогов народного волеизъявления не признает и продолжает считать полуостров своей территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что Крым стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.