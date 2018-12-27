Эксперт рассказал, кого из хоккеистов раскроет молодежный чемпионат мира

Москва, 27 декабря. Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов рассказал, кого должен раскрыть молодежный чемпионат мира по хоккею.

Ларионов заявил, что молодежное первенство является вторым после Олимпиады «по крутости». По его мнению, фаворитами на предстоящем чемпионате будут те же сборные, что и раньше — России, Швеции, Канады, Чехии и США.

Из американской сборной эксперт выделил братьев Хьюзов — центрфорвард Джек и защитник Куинн. При это, по мнению хоккеиста, главной звездой может стать Джек Хьюз, уровень результативность которого обошел Остона Мэттьюса.

«Американцев знаю, они тут под Детройтом базировались. Команда хорошая, но не скажу, что это образец, и они будут всех обыгрывать. Тем и хорош чемпионат мира, что каждый год разные поколения возраста выходят в финал и бывают сенсации», — отметил Ларионов.

Канадцы также считаются фаворитам. Главной звездой в составе национальной команды является 17-летний Алексис Лафренье, который быстр и техничен.

В команде Валерия Брагина могут ярко показать себя Виталий Кравцов, Клим Костин, Дмитрий Саморуков, Павел Шэн.