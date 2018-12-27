Зоозащитники обвинили заводчика хаски под Тверью в плохом обращении с животными

Тверь, 27 декабря. В деревне Гущиной Тверской области живет единственный житель Николай Рудаков, который содержит 140 собак хаски и смешанных пород. Однако зоозащитники уверяют, что псы находятся в плохих условиях.

Псы недоедают, неухоженные и больные, говорят защитники животных. Рудаков является заводчиком, катает людей в Измайловском парке.

Кристина Мелентьева сначала обучалась у него, а потом ушла, заявляя, что собаки содержатся в жестких условиях. По ее словам, собаки сидят на асфальте под дождем, ветром, их кормят подгнившими рыбными хребтами.

Сотрудники правоохранительных органов не нашли нарушений в содержании животных. Помощница Елена Юрша в комментарии News.ru объяснила нападки на Рудакова происками конкурентов. Многие уже давно пытаются выгнать хозяина собак с доходного места в Измайловском парке.