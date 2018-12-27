Американец впервые в истории пересек в одиночку Антарктиду

Вашингтон, 27 декабря. Американец Колин О'Брейди, преодолев за 54 дня почти 1,5 тысячи километров, сумел первым без посторонней помощи пересечь Антарктиду. Как пишет газета Daily Telegraph, 33-летний уроженец Портленда в штате Орегон опередил 44-летнего капитана армии Великобритании Лу Радда.

Американец стартовал 3 ноября с санями и снаряжением, общий вес которых составил 170 килограммов. Несколько раз он хотел прекратить переход. Как уточнил сам О'Брейди, такая мысль пришла ему 18 ноября, когда проснувшись утром, он обнаружил, что вместе с санями засыпан снегом. В тот день он проехал 48 километров.

Последние 130 километров американец преодолел одним броском, который затянулся на сутки.

Позже О'Брейди отметил, что последние 32 часа его похода стали одними из самых сложных и счастливых в его жизни.