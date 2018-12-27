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Запущенные «Союзом-2» иностранные спутники вышли на орбиту после пуска с «Восточного»

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Запущенные «Союзом-2» иностранные спутники вышли на орбиту после пуска с «Восточного»

Москва, 27 декабря. Зарубежные космические аппараты, запущенные российской ракетой «Союз-2» с космодрома «Восточный», благополучно выведены на целевые орбиты. Об этом говорится в Twitter-аккаунте государственного концерна Роскосмос.

В корпорации отметили, что все дальнейшее управление малыми космическими аппаратами берут на себя фирмы-производители каждого определенного спутника.

Также сообщается, что главной эффективной нагрузкой ракеты-носителя «Союз-2» выступили два отечественных спутника под номерами 5 и 6, которые также удачно были выведены на орбиту.

Автор: Андрей Крылов
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