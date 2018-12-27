Запущенные «Союзом-2» иностранные спутники вышли на орбиту после пуска с «Восточного»

Москва, 27 декабря. Зарубежные космические аппараты, запущенные российской ракетой «Союз-2» с космодрома «Восточный», благополучно выведены на целевые орбиты. Об этом говорится в Twitter-аккаунте государственного концерна Роскосмос.

Космические аппараты GRUS, D-Star ONE (x2), UWE-4, Lemur (x8), а также Lume-1, ZACube-2 и Dove (x12), запускаемые в качестве попутной полезной нагрузки по контрактам АО «Главкосмос» и АО «Главкосмос Пусковые Услуги», штатно отделились от разгонного блока «Фрегат»! ????️???? pic.twitter.com/AEJSk3EK6Q — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 27, 2018

В корпорации отметили, что все дальнейшее управление малыми космическими аппаратами берут на себя фирмы-производители каждого определенного спутника.

Также сообщается, что главной эффективной нагрузкой ракеты-носителя «Союз-2» выступили два отечественных спутника под номерами 5 и 6, которые также удачно были выведены на орбиту.