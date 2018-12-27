«Никто даже на пядь не сдвинулся!»: горловский комбат отреагировал на «захват серой зоны» в Донбассе

Донецк, 27 декабря. Советник Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли практически всю «серую зону» в Донбассе.

«От того состояния, в котором мы начали в мае месяце 2014 года, две трети территории были освобождены. Практически вся так называемая серая зона сейчас освобождена и взята под контроль», — утверждает он.

Федеральное агентство новостей связалось с командиром 1-го батальона территориальной обороны (БТрО) Вооруженных сил Донецкой народной республики, позиции которого находятся в районе села Озеряновка под Горловкой. Сергей, позывной «Длинный», уверенно заявил, что слова Бирюкова не соответствуют действительности.

«Вранье! Полное вранье! Ничего они не взяли, — заявил он. — Они пытались периодически выдвинуться, ведут беспокоящий огонь. Прострелы делают… Но никто никуда не сдвинулся — серые зоны как были под нашим контролем, так и остаются. Есть отдельные участки, такие как Гладосово. А на остальных участках все наши войска как стояли, так и стоят». «Никто даже на пядь не сдвинулся!» — подытожил он.

Напомним, что продвижение в так называемой «серой зоне» в любом случае является нарушением минских соглашений.