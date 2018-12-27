Водитель маршрутки и таксист подрались из-за снегопада в Саратове

Саратов, 27 декабря. Водитель маршрутки и таксист устроили потасовку в Саратове, где непрекращающийся снегопад вызвал заторы по всему городу. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий.

Инцидент произошел на улице 2-я Садовая неподалеку от областной клинической больницы. Снегопад, который на протяжении долгого времени не прекращался в городе, вызвал заторы на дорогах, в результате чего у водителей сдали нервы.

Водитель маршрутки объезжал пробку по встречной полосе, дорогу ему преградило двигавшееся по своей полосе такси. Между мужчинами возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Другие водители, оказавшиеся на месте происшествия, поспешили разнять участников конфликта. Они уговорили водителя маршрутки задним ходом доехать до ближайшего переулка, освободив тем самым дорогу для такси и других транспортных средств.

Накануне снегопад парализовал движение на центральных дорогах города Энгельс Саратовской области. Видео с улицы Тельмана, где на дорогах образовались снежные заносы, а транспорт двигался с минимальной скоростью, появилось в распоряжении ФАН.