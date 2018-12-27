Российский тральщик «Валентин Пикуль» возвращается из Средиземного моря в Новороссийск

Москва, 27 декабря. Российский тральщик «Валентин Пикуль» завершил плановое выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и возвращается в Новороссийск. Об этом говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев сообщил, что экипаж корабля военно-морской базы Черноморского флота завершает прохождение проливов Дарданеллы и Босфор. После чего судно направится в пункт постоянного базирования Новороссийска, добавил он.

Напомним, морской тральщик выполнял задачи в Средиземном море с августа этого года.