Захарова предложила австрийскому журналисту обратиться в ОБСЕ из-за угроз на Украине

Москва, 27 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила корреспонденту австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за угроз со стороны националистов на Украине. Об этом она написала в своем аккаунте в Facebook.

Как уточнила представитель российского внешнеполитического ведомства, «можно еще написать в ОБСЕ, штаб-квартира которой как раз и находится в Вене».

Ранее издание Kronen Zeitung писало, что журналист обратился к правительству Австрии и руководству ORF с просьбой оказать влияние на украинские власти. Вершюц уточнил, что на Украине действуют военизированные ультранационалистические группы. По его словам, они угрожают представителям СМИ, критикующим работу руководства Украины. Он напомнил, что уже убиты два журналиста.