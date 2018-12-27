Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Захарова предложила австрийскому журналисту обратиться в ОБСЕ из-за угроз на Украине

32
0 Оставить комментарий

Захарова предложила австрийскому журналисту обратиться в ОБСЕ из-за угроз на Украине

Москва, 27 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила корреспонденту австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за угроз со стороны националистов на Украине. Об этом она написала в своем аккаунте в Facebook.

Как уточнила представитель российского внешнеполитического ведомства, «можно еще написать в ОБСЕ, штаб-квартира которой как раз и находится в Вене».

Ранее издание Kronen Zeitung писало, что журналист обратился к правительству Австрии и руководству ORF с просьбой оказать влияние на украинские власти. Вершюц уточнил, что на Украине действуют военизированные ультранационалистические группы. По его словам, они угрожают представителям СМИ, критикующим работу руководства Украины. Он напомнил, что уже убиты два журналиста.

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.