«Мост падает, надо было его взорвать»: в Киеве выдвинули неожиданную теорию о керченской провокации ВМСУ

Киев, 27 декабря. Украинский политолог Дмитрий Фесченко заявил, что Москва и Киев якобы договорились о провокации ВМСУ в Керченском проливе, но в итоге «все всех кинули».

Согласно неожиданной теории эксперта, целью этой провокации было уничтожение Крымского моста. Москве, по его словам, нужно было избавиться от него, потому что переправа якобы построена с нарушениями.

«Там мост падает, его надо было взорвать», — заявил он в эфире местного телеканала.

Именно поэтому, как утверждает Фесченко, российские моряки хотели поставить в районе мост танкер, а три корабля ВМСУ должны были по нему «бахнуть», пишет «Царьград».

Отметим, что этот «специалист» уже не первый, кто не стесняется выдвигать подобные теории. Ранее о том, что Крымский мост якобы возвели с нарушениями заявил воевавший в зоне АТО волонтер Мирослав Гай. По его словам, мост через Керченский пролив «снесет природа», но если он простоит до того момента, когда «Крым вернется под юрисдикцию Украины, то задачей Киева будет — минимизировать экологические негативные последствия разрушения этого сооружения».

К слову, о новых планах Киева уничтожить Крымский мост заявил 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов. По его словам, для этого ВСУ могут использовать новые ракетные комплексы.

«Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, который очень разрекламирован», — сказал он.

Напомним, Крымский мост является самым длинным мостом в России. Жители РФ назвали его открытие одним из главных событий 2018 года. Киеву этот мост не дает покоя с момента начала его строительства. Украинские власти считают, что против России нужно ввести новые санкции из-за возведения переправы, а также занести в черные списки компании, которые принимали участие в его строительстве.