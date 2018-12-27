ФССП назвала самую частую причину ограничения выезда россиян

Москва, 27 декабря. Долги по кредитам стали самой распространенной причиной попадания граждан РФ в число должников, которым ограничен выезд в другие страны. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

По данным ведомства, из практически 3 млн граждан, находившихся по состоянию на 1 декабря под ограничением права выезда за рубеж, 863 тыс. россиян — это должники по обязательствам перед банками, 558 тыс. граждан — должники по алиментным обязательствам, 285 тыс. — по услугам ЖКХ.

Отмечается, что в общей сложности в течение 11 месяцев этого года на исполнении в Пограничной службе Федеральной службы России находилось около 7 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны, передает ТАСС.