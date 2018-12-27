Вирус-вымогатель WannaCry вновь атаковал сотни тысяч компьютеров по всему миру

Вашингтон, 27 декабря. Вирус WannaCry, который ранее заразил около 300 тысяч компьютеров по всему миру, атаковал сотни тысяч новых устройств, написал в своем Twitter глава отдела безопасности компании KryptosLogic Джейми Хэнкинс.

За последние 24 часа вирус атаковал около 220 тысяч компьютеров. За минувшую неделю были заблокированы около 640 тысяч устройств из разных стран мира.

Как отмечает Хэнкинс, вредоносное ПО первой версии WannaCry обращается к специальному домену, запрашивая разрешение начать атаку. Специалисты изолировали данный домен, но из-за возможного сбоя в Сети вирус может снова активизироваться.

Множество зараженных вирусом компьютеров находятся в РФ, КНР, Индии, Вьетнаме. Напомним, что в 2017 году вирус заблокировал тысячи компьютеров, потребовав выкуп за разблокировку.