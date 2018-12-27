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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 11 нарушений в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 11 нарушений в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама

Дамаск, 27 декабря. Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — четыре. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

Отмечается, что российская сторона за сутки сообщила об 11 случаях стрельбы в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинциях: Хама — 4, Латакия — 5», — следует из документа.

В Минобороны также добавили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена гуманитарная акция в провинция Латакия.

Автор: Андрей Крылов
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