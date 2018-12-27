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Прием детей родителей-одиночек в детсад предложили упростить в России

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Прием детей родителей-одиночек в детсад предложили упростить в России

Кострома, 27 декабря. Законопроект о приеме в детские сады в первую очередь детей одиноких отцов и матерей предложили разработать депутаты Костромской областной думы. Соответствующее обращение они направили спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. 

По данным пресс-службы парламента региона, инициатива парламентариев вызвана тем, что на данный момент у детей одиноких матерей и отцов по закону нет преимуществ по зачислению в детский сад.

В то время как их финансовое положение зачастую бывает сложным, говорится в обращении депутатов. При этом, подчеркивается в документе, далеко не у всех одиноких родителей есть родственники, которых они могли бы попросить присмотреть за детьми, чтобы выйти на работу.

«Учитывая вышеизложенное, Костромская областная дума обращается к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о разработке соответствующего законопроекта», — цитирует RT выдержки из документа.

Прием детей родителей-одиночек в детсад предложили упростить в России

Ранее в Минтруд России поступило обращение, согласно которому предлагается обязать бывшего супруга или супругу платить алименты на содержание неработающего бывшего мужа и жены, с кем остались жить дети. Автором инициативы стала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, которая считает, что подобная мера позволит защитить интересы детей, которые остались жить с неработающим родителем.

В то же время в начале декабря в Государственную думу был внесен новый законопроект об изменении статьи 66 Семейного кодекса РФ, который предлагает установить нормы общения детей с родителями в разведенной семье.

Автор: Екатерина Кухарева
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