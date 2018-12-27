В Кузбассе растет количество заболевших гриппом

Кемерово, 27 декабря. В Кемеровской области растет количество заболевших гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Отмечается, что заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии. Также растет количество заболевших вирусом гриппа.

Как пишет «Газета Кемерова», за истекшую неделю в регионе заболели 17 759 человек. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших увеличилось на 2 130 человек, или на 13,6%. Специалисты исследовали анализы 160 больных. Причина заболевания была установлена у 47 больных. У семи человек болезнь вызвана вирусом гриппа А/H3N2.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о новых штаммах гриппа. Напомним, в России остановился географический рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В 24 субъектах РФ по-прежнему зарегистрировано превышение недельных эпидемических порогов. Так, превышение эпидпорогов среди детей до двух лет наблюдается в 12 областях, дошкольников – в 16, до 14 лет – в 17, старше 15 – в 18 субъектах РФ. Кроме того, превышение эпидпорогов по центральному городу без превышения по всему субъекту наблюдается в четырех городах.