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Ученые назвали главные причины преждевременного старения

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Ученые назвали главные причины преждевременного старения

Рим, 27 декабря. Ученые из Италии и Рима назвали преждевременные причины старения. Ими оказались повышенное потребление алкоголя,тревожность и стрессовое расстройство, развившееся после травм.

В исследовании приняли участие более двух тысяч человек. У них взяли образцы мочи и сыворотки крови. С их помощью была установлена связь биологического возраста испытуемых, который складывался из биохимических и эпигенетических маркеров, с почти ста тысячами признаков. Данные, полученные при изучении образцов,затем подвергли регрессионному анализу.

Выснилось, что эпигенетическими маркерами старения являются соединения, осуществляющие метилирование ДНК. Дело в том, что при старении профиль метилирования становится иным, в части части генома происходит дефицит метильных групп, в других — избыток (гиперметилирование).

Специалисты утверждают, что гиперметилирование сильно связано с высоким уровнем употребления алкоголя, тревожностью и посттравматическим стрессовым расстройством.

Биохимические маркеры старения также связли с ожирением, алкоголизмом и депрессией. Но при этом они не коррелировали с эпигенетическим старением.

Таким образом, по мнению специалистов, чтобы не состариться раньше времени, нужно не переедать, не злоупотреблять алкоголем и сохранять позитивный настрой, пишет «Утро.ру».

Автор: Игорь Федоров
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