Анкара, 27 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал вывести страну в передовицы в области исследования косома. Об этом он заявил, комментируя инициативу создания национального космического агентства.

Эрдоган пожелал, чтобы Турция стала магнитом для ученых со всего мира.

«Агентство позволит нам выйти на передовые позиции. Наша цель — превратить Турцию в центр притяжения для всех ученых», — сказал турецкий лидер, его слова передает «РИА Новости».

Президент Турции подписал 13 декабря указ о создании комического агентства. Ведомство будет отвечать за развитие аэрокочмической промышленности, его представители могут вести переговоры и подписывать соглашения от имени турецих властей.

Это также касается вопроса об использовании космических аппаратов. Агентство сможет самостоятельно распоряжаться выделенным на проекты бюджетом. Ранее Эрдоган заявил, что турецкие космонавты отправятся в космос.