Власти Ирака высказались за скорейший вывод военных США на фоне визита Трампа

Багдад, 27 декабря. Коалиция «Строительство» в Совете представителей (парламенте) Ирака выступила за то, чтобы воинский контингент США был скорее выведен из страны. Соответствующее заявление альянс, обладающий почти половиной мест в парламенте, разместил в социальной сети Facebook на фоне визита в Ирак американского президента Дональда Трампа.

По данным сообщения, члены коалиции были удивлены визитом главы Белого дома на военно-воздушную базу Айн аль-Асад, что, по их словам, противоречит всем дипломатическим протоколам.

«Является вопиющим нарушением дипломатических правил, (…) иллюстрирует неуважительное отношение США к властям Ирака», — говорится в тексте сообщения.

В коалиции полагают, что визит Трампа в Ирак ставит ряд вопросов о характере военного присутствия Соединенных Штатов в стране, а также их реальных целях, которые, полагают в альянсе, могут нести угрозу безопасности Ирака.

«Призываем все политические силы единым фронтом выступить за сохранение суверенитета Ирака и положить конец подозрительному военному присутствию США на иракской земле», — заявили в коалиции.

Напомним, глава Белого дома с первой леди США побывали в Ираке, чтобы пообщаться с американскими военными и их командирами и поздравить их с Рождеством. Отмечается, что это первое посещение Трампом зоны боевых действий.

Во время поездки в Ирак Трамп заявил, что у него нет планов по сокращению контингента американских войск в Ираке. На данный момент на территории Ирака расположены несколько военных баз США, а общая численность американских военных в стране оценивается в как минимум пять тысяч человек.