Киев 28 декабря представит отчеты по итогам военного положения

Киев, 27 декабря. Подведение итогов в ходе совещания по вопросу завершившегося на Украине военного положения пройдет в предстоящую пятницу. Об этом рассказал советник президента страны Юрий Бирюков.

По его словам, в настоящее время готовятся все отчеты, «анализ которых проходил в течение всего месяца».

«В пятницу, 28 декабря, будет большое итоговое совещание на уровне армии по итогам военного положения», — заявил Бойко в прямом эфире телеканала «Прямой».

Он также отметил, что совещание будет носить непубличный характер.

Напомним, украинская Рада 26 ноября ратифицировала указ главы Украины о введении военного положения в 10 областях страны сроком на 30 дней — до 26 декабря, после того как корабли военно-морских сил Украины нарушили границу Российской Федерации и были задержаны Погранслужбой ФСБ России после законного требования остановиться.

В минувшую среду глава Украины Петр Порошенко объявил о завершении действия военного положения. Данный режим предусматривал возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан страны.

Также на время военного положения киевские власти вводили ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.