Маск показал фото «звездолета будущего»

Вашингтон, 27 декабря. Основатель компании SpaceX Илон Маск показал фотографию строящегося звездолета нового поколения Starship. Снимок опубликован в его аккаунте в Twitter.

Отмечается, что звездолет сфотографировали в испытательном центре компании в Южном Техасе. На снимке видны две части корабля: коническое сечение и цилиндрический блок с посадочными ножками. Он собран из нержавеющей стали.

Как ранее рассказал Маск, ракета сможет доставлять на Марс по 100 человек за раз. Первые полеты к Красной планете намерены осуществить в 2024 году.

Stainless Steel Starship pic.twitter.com/rRoiEKKrYc — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2018

Ранее Маск рассказал, какова вероятность его полета на Марс. Он заявил, что сам отправится на Марс с вероятностью 70%. По его словам, он был воодушевлен сделанными недавно открытиями. Маск сообщил, что билет для перелета обойдется примерно в пару сотен тысяч долларов. При этом глава SpaceX отметил, что не каждый богатый человек решится на такую поездку, так как вероятность умереть на Марсе значительно выше, чем на Земле.

Напомним, в сентябре прошлого года Маск заявил о разработках SpaceX новой многоцелевой ракеты для полетов на Марс.