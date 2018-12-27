Взрыв прогремел в Афинах, есть пострадавшие

Афины, 27 декабря. Сотрудник полиции пострадал в четверг в результате взрыва в Афинах. Об этом сообщает Reuters.

Взрывное устройство сработало около церкви в столице Греции. Пострадавший госпитализирован. Сейчас место происшествия оцеплено полицейскими. Других подробностей случившегося пока нет.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел возле здания телеканала в пригороде Афин. Неизвестное взрывное устройство было приведено в действие возле здания частного телевизионного канала Skai в пригороде Афин, в результате происшествия никто не пострадал.

По данным издания, мощный взрыв прогремел в ночь на понедельник, 17 декабря, перед ним в штаб-квартиру телеканала поступил звонок с предупреждением взрыве, что позволило эвакуировать сотрудников.

Отмечается, что здание существенно пострадало. В настоящее время никто не взял на себя ответственность за взрыв.