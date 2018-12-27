Шойгу и Зиничев возложили бордовые розы к памятнику спасателям и пожарным в Москве

Москва, 27 декабря. Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и руководитель МЧС генерал-полковник Евгений Зиничев возложили цветы к памятнику спасателям и пожарным в российской столице.

Монумент, который состоит из трех композиций, посвященный спасателям и пожарным, а также ветеранам министерства чрезвычайных ситуаций, установлен на Кременчугской улице.

Главы двух ведомств возложили бордовые розы ко всем трем скульптурам, отдав воинское приветствие.

Напомним, в России 27 декабря отмечают День спасателя.