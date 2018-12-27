Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил авиаудар по Сирии

Тель-Авив, 27 декабря. Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил, что 25 декабря самолеты ВВС страны нанесли удар по Сирии, передает агентство Associated Press.

Чиновник утверждает, что удары были нанесены по военным объектам Ирана, которые якобы связаны с движением «Хезболла». Официальный Тель-Авив пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним, что атака произошла вечером 25 декабря, когда израильские самолеты вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили атаку на пригород Дамаска.

Информационное агентство SANA сообщает, что большинство ракет сбили ПВО Сирии, однако несколько попали по складу боеприпасов, пострадали три сирийских военнослужащих. Бомбардировка продолжалась около 1,5 часов.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков считает авиаудар провокацией. Он подчеркнул, что заходившие на посадку в Бейруте и Дамаске гражданские самолеты подверглись опасности.

Конашенков добавил, что из 16 израильских бомб были сбиты 14. Ливанский МИД раскритиковал Тель-Авив и заявил о готовности подать жалобу в ООН на действия Израиля.