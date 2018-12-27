Стоимость нефти марки WTI выросла на 10%

Москва, 27 декабря. Стоимость нефтяной смеси бренда WTI выросла в цене на 10,06 процента — до 46,81 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По имеющимся данным, стоимость нефти Brent в течение дня выросла на 9,07% и составила 55,05 доллара за бочку.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», глава компании «Роснефть» Игорь Сечин прогнозировал, что в будущем году цены на нефть останутся почти такими, какими их можно видеть на сегодняшний день. При этом руководитель нефтяной компании предположил два сценария развития события: консервативный и усредненный.

«Консервативный — это $50–53 за баррель», — отмечал он.

Ранее «Ридус» объяснял, почему новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не остановило падения цен на нефть.