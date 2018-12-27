В России могут вырасти тарифы на воду и тепло

Москва, 27 декабря. Разработанный Минэнерго РФ проект постановления кабинета министров о введении платы потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности приведет к росту тарифов на электричество, воду и водоотведение. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на письмо Минстроя.

Так, специалисты Минэнерго полагали, что плата за резерв сетевой мощности обязана вводиться для потребителей категории «свыше 670 кВт», если они не используют всю сетевую мощность. Сети получают плату за действительную долю потребления и вынуждены держать дополнительное оборудование, что приводит к увеличению трат. Ведомство выступило с предложением включать оплату резервной мощности с 2020 года, если потребление составит менее 60% от утвержденного, пишет издание.

На старте предполагается оплата 10% резерва, а уже к 2024 году — в полном объеме. По информации газеты, председатель Кабмина Дмитрий Медведев инициативу поддержал.

Помимо этого, Минстрой полагает, что для водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) и теплоснабжения проект постановления неточный, так как в этом случае резерв высчитывается заявителем не по средним параметрам, а с учетом действующих нормативов, пишет «ФедералПресс».

Отмечается, что отказаться от увеличения тарифов ЖКХ можно только при условии отказа ресурсоснабжающих фирм и предприятий от проведения ремонтных работ.